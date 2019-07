Kenya: décès du PDG de Safaricom, Bob Collymore

Le Britannique Bob Collymore, directeur exécutif de la société de télécoms Safaricom, la plus importante entreprise du Kenya et une des plus rentables d’Afrique de l’Est, est décédé lundi matin à l’âge de 61 ans d’une leucémie, a annoncé la société.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Robert (Bob) William Collymore, PDG de Safaricom, ce matin à son domicile », a indiqué Safaricom dans un communiqué, précisant que M. Collymore, directeur exécutif de cette société depuis 2010, souffrait d’une leucémie myéloïde.

« Ces dernières semaines, son état de santé s’est détérioré et il a succombé au cancer », a ajouté la même source.

Le président kényan Uhuru Kenyatta, présentant ses condoléances à la famille du défunt, a salué « un dirigeant accompli qui a mené Safaricom à une position admirable en tant que société la plus rentable d’Afrique de l’Est ». Il a également évoqué « un visionnaire ».

« En tant que pays, nous avons perdu un distingué dirigeant d’entreprise dont la contribution au bien-être national va nous manquer énormément », a ajouté le président.

Ayant précédemment travaillé au Japon, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, M. Collymore était PDG de Safaricom depuis 2010. Ce Britannique siégeait également au conseil de « Vision 2030 », un vaste programme de développement et d’industrialisation du Kenya mis en oeuvre par le gouvernement.

Safaricom est une des plus importantes sociétés d’Afrique de l’Est, avec un chiffre d’affaires de 240,3 milliards de shillings (2,07 milliards d’euros) et un bénéfice net de 63,4 milliards de shillings (543 millions d’euros) pour l’exercice annuel décalé qui s’est achevé en mars.

Détenue à 35% par le groupe sud-africain de télécommunications Vodacom et à 35% par l’Etat kényan, elle opère notamment le service de paiement par téléphone mobile Mpesa, extrêmement populaire au Kenya.

M. Collymore était marié et père de quatre enfants.