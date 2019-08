Jeux africains de Rabat 2019/Taekwondo: la Côte d’Ivoire rafle 3 médailles en or

Trois des cinq athlètes ivoiriens engagés mercredi pour la première journée des compétitions de Taekwondo aux jeux africains de Rabat (Maroc) 2019, ont raflé chacun une médaille en or au terme de leurs combats respectifs, a appris APA sur place dans la capitale économique ivoirienne. Il s’agit des Taekwondo ins Cissé Cheick Salah (-80kg) et Gbané Doudou ( -87 kg) chez les hommes et Coulibaly Bamou ( -49 kg) chez les dames.

La douzième édition des jeux africains se tient du 19 au 31 août 2019 à Rabat au Maroc. Environ 6396 athlètes africains issus de 28 disciplines sportives différentes participent à ces jeux.