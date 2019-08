«Je n’ai aucun souci avec l’équipe nationale de Côte d’Ivoire», affirme l’ex-footballeur international Patrick MBoma

L’ex-footballeur international camerounais, Patrick MBoma a soutenu mardi à Abidjan que « je n’ai aucun souci avec l’équipe nationale de Côte d’Ivoire ».Cette affirmation de M. MBoma intervient après des propos peu tendres qu’il aurait tenu pendant la Coupe d’Afrique des nations ( CAN) 2019 à l’endroit des Eléphants footballeurs, notamment sur la mauvaise qualité de jeu des pachydermes ivoiriens.

«Il s’agit de rétablir ma connivence avec le football ivoirien. Je n’ai aucun souci avec la Côte d’Ivoire, son football et son équipe nationale. Un professionnel de la fonction de journaliste s’est amusé à un jeu de questions-réponses alors que je n’ai pas fait d’interviews… En fait, il voulait passer un message selon lequel l’équipe de la Côte d’Ivoire jouait mal au football. Il m’a prêté des propos qui disaient que j’étais déçu de la qualité de jeu des Eléphants et que je souhaitais même l’élimination de la Côte d’Ivoire », a regretté l’ancien footballeur international dans une conférence de presse.

M. MBoma, qui est par ailleurs consultant sur la télévision française Canal+, séjourne à Abidjan pour assister à la finale de l’édition 2019 de la super coupe Félix Houphouët-Boigny dont il est l’invité spécial et qui opposera ce lundi après-midi la Société omnisports de l’armée (SOA) au FC Sans Pedro.

« J’estimais qu’il y avait un problème au milieu de terrain de la Côte d’Ivoire et donc ça c’est l’un des commentaires que j’ai pu faire. De là à penser que je voulais le mal de la Côte d’Ivoire?… Je me suis retrouvé pris par l’émotion du supporter ivoirien», s’est choqué l’ancien buteur des Lions indomptables du Cameroun qui dit avoir fait l’objet d’un « déferlement d’insultes ».

Auparavant Patrick MBoma, a passé en revue avec les journalistes ces moments de joie et de peine pendant sa riche carrière de footballeur international.

Avant la confrontation Côte d’Ivoire-Algérie en juillet dernier comptant pour les quarts de finale de la CAN 2019, des médias (ivoiriens surtout), ont rapporté que l’ancien footballeur international camerounais Patrick MBoma, aurait soutenu que les Eléphants de Côte d’Ivoire seraient éjectés de la compétition après cette rencontre, estimant qu’ils n’ont « aucun système de jeu».

Ces propos que réfute M. MBoma avaient soulevé le courroux de plusieurs journalistes et supporters ivoiriens. Ancien footballeur international, Patrick MBoma a fait les beaux jours de l’équipe nationale camerounaise de football avec laquelle il a remporté la CAN 2000 et 2002 ainsi que les jeux olympiques de 2000.