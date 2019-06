Issa Yaya, premier arbitre tchadien sélectionné pour la Can

Le Tchad, dont l’équipe nationale de football ne s’est pas qualifiée à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet, y sera tout de même représenté par Issa Yaya, le premier arbitre du pays sélectionné par la Confédération africaine de football (Caf) pour prendre part à cette compétition.Issa Yaya qui a quitté N’Djaména pour le pays des Pharaons est venu au football en tant que pratiquant, mais sans succès avec le ballon il opte pour l’arbitrage. Mettant toutes les chances de son côté, il effectue de nombreux stages à l’étranger, notamment en Afrique du Sud et au Maroc, jusqu’à devenir aujourd’hui arbitre assistant.

Agé de 40 ans, Issa Yaya mesure l’ampleur de la tâche en Egypte et déclare à ce propos : « Il y a une compétition entre les équipes et les arbitres. Je vais me battre pour mériter mon poste et faire honneur à ma nation ».