Israël retourne aux urnes, l’isoloir reste un souvenir pour les Palestiniens

6-0! Ce n’est pas le score d’un match mais le nombre de campagnes électorales tenues en Israël depuis les dernières législatives, en 2006, chez les Palestiniens, où le coeur n’est plus aux élections mais à la désillusion face à une situation politique figée.

A Ramallah, Naplouse ou Gaza, les Palestiniens de 30 ans et moins n’ont jamais voté. Autant dire, plus de la moitié de la population dans ces Territoires minés par un chômage qui flirte avec les 30%, morcelés par l’essor des colonies juives et paralysés par des querelles internes.

En 2005, après la fin de la seconde intifada et la mort du leader historique Yasser Arafat, les Palestiniens élisaient Mahmoud Abbas à la tête de l’Autorité palestinienne. Un an plus tard, ses rivaux du Hamas remportaient les élections législatives.

Dans la foulée, le parlement palestinien s’est mis à tituber. Le Fatah de Mahmoud Abbas et les islamistes du Hamas d’Ismaïl Haniyeh se sont affrontés dans les rues de Gaza. Le Hamas a alors pris le contrôle de l’enclave, tandis que le Fatah s’est imposé en Cisjordanie.

Depuis, pas d’élections, pas de députés. Une vie politique quasi statique, sans horizon de scrutin à court terme.

Pour les deux camps, cette situation est « confortable », note Khalil Shikaki, analyste politique et sondeur palestinien. « La scission offre un prétexte. Vous pouvez dire que vous voulez des élections mais que l’autre côté n’en veut pas (…) il n’y a aucune volonté réelle d’organiser » un scrutin, dit-il à l’AFP.

Le Conseil législatif palestinien, l’équivalent d’un parlement, ne s’étant pas réuni depuis 2007, Mahmoud Abbas l’a dissout en 2018, promettant des élections en mai dernier qui n’ont pas eu lieu. Aucun calendrier électoral n’a depuis été communiqué.

« Nous avons des institutions qui ne fonctionnent pas », juge Nasser al-Qudwa, ex-ministre palestinien des Affaires étrangères et ancien cadre du Fatah de Mahmoud Abbas. « L’exécutif dispose de l’entièreté des pouvoirs (…) le conseil législatif n’est plus là et le judiciaire, qui a toujours été faible, l’est encore plus aujourd’hui », dit-il.

Résultat, en Cisjordanie, Mahmoud Abbas gouverne essentiellement par décrets présidentiels, note Diana Buttu, ancienne porte-parole du gouvernement Abbas devenue une de ses plus virulentes critiques.

– Première démocratie arabe? –

Et pourtant, « on aurait pu défendre la thèse selon laquelle la Palestine a été la première démocratie arabe », estime Hugh Lovatt, spécialiste d’Israël et des Territoires palestiniens au Conseil européen des relations étrangères, un centre d’analyse.

« Si vous regardez la période 2005/2006, la démocratie y était en plein essor. Ce n’était pas parfait, mais il y avait des élections municipales, législatives et présidentielle. Mais depuis, il y a eu un important recul », dit-il.

Le Hamas et le Fatah se blâment mutuellement pour l’absence d’élections et accusent Israël de faire obstruction.

Les Palestiniens souhaitent que tout prochain scrutin se tienne en Cisjordanie occupée, à Gaza mais aussi à Jérusalem-Est annexée, ce que refuse la droite israélienne au pouvoir qui veut séparer cette portion de la « ville sainte » de toute entité politique palestinienne.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en quête d’un nouveau mandat à l’issue des élections législatives du 17 septembre, les sixièmes en Israël depuis les dernières législatives palestiniennes, s’accommodent bien de ces divisions car cela lui permet de clamer qu’il n’a pas de partenaire pour discuter de paix, soutient Mme Buttu.

« Cela fait le bonheur d’Israël, c’est leur plus grand rêve » de voir les Palestiniens divisés, dit-elle.

Dans ce contexte, seulement 10% des Palestiniens font de nouvelles élections leur priorité contre 44% qui veulent en premier lieu la fin de l’occupation de Territoires palestiniens par Israël, chiffre Khalil Shikaki, le sondeur.

Aujourd’hui, plus de 600.000 colons juifs vivent en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est entretenant des relations souvent tendues avec près de 3 millions de Palestiniens. Et la colonisation s’est accélérée ces dernières années sous l’impulsion de Benjamin Netanyahu.

« L’occupation israélienne (…) et les problèmes économiques sont les priorités pour l’écrasante majorité des Palestiniens. Ces deux enjeux sont pour la population locale bien plus importants que la transition démocratique », note M. Shikaki.