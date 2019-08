Incendie au marché central de Bouaké, la zone d’oignon fortement touchée

Plusieurs magasins du marché central de Bouaké ont été ravagés dans la nuit de lundi à mardi suite à un incendie dont la cause reste pour le moment inconnue, a constaté APA sur place dans la deuxième ville ivoirienne.Selon plusieurs témoignages recueillis sur place l’incendie se serait déclenché entre 3 heures et 4 heures du matin (GMT et heure locale) au marché d’oignon avant de se propager vers les magasins sous-jacents du marché de poisson sec.

Aucun bilan officiel n’est encore disponible à 8 heures où quelques flammes et une abondante fumée noire étaient encore visibles à quelques centimètres du marché de poulet. La quasi-totalité des étals et magasins du marché d’oignon ont été réduits en cendres.

La boucherie et le marché de poulet voisins ont eu la vie sauve grâce à une incroyable solidarité entre sapeurs-pompiers militaires et populations civiles, qui, avec des bassines et des seaux d’eau ont réussi à empêcher la propagation du feu.

Selon une source sécuritaire qui a requit l’anonymat, les soldats du feu ont eu beaucoup de difficultés à retrouver les bouches d’incendie dissimulées pour la plupart sous les magasins. Pour l’heure (08h30), aucune perte en vie humaine n’a été signalée et les causes de l’incendie restent encore inconnues.