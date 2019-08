Idriss Déby déplore les morts lors des conflits entre agriculteurs et éleveurs

Le président tchadien Idriss Deby qui recevait les voeux du Conseil islamique à l’occasion de l’Eid El Kebir communément appelé la fête de Tabaski, le chef de l’État tchadien, a regretté, dimanche, les pertes en vies humaines, dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs à l’est du pays.Pour Idriss Déby, le Tchad est un pays à vocation agro-pastorale. De ce fait, insiste-t-il, agriculteurs et éleveurs devraient vivre en paix. « Nous avons un seul pays, une seule terre nourricière et une seule patrie qui est le Tchad. A cet égard, nous devons préserver ce précieux patrimoine que vous avons hérité de nos ancêtres », déclare Idriss Déby.

Le président tchadien indique que rien ne doit déchiqueter le tissu social. « La terre et l’eau ne doit pas être une pomme de discorde entre les tchadiens. Autant, l’agriculteur a besoin de l’éleveur, autant l’éleveur a besoin de l’agriculture. Les deux forment un binôme interdépendant et le Tchad doit se construire entre ces deux forces motrices du développement, qui sont les agriculteurs et les éleveurs », à souligné Idriss Déby.

Il a instruit les chefs religieux à continuer de prêcher la cohésion sociale et le vivre ensemble entre tous les citoyens tchadiens.