Hong Kong: le mouvement pro-démocratie forme une chaîne humaine, 30 ans après la « Baltic Way »

Des milliers de manifestants ont formé une chaîne humaine qui serpentait vendredi soir à travers Hong Kong, trente ans jour pour jour après la célèbre « Baltic Way », chaîne que les pays baltes avait organisée pour recouvrer leur indépendance il y a trente ans.

Au pied des gratte-ciel parés de leurs éclairages irisés et dans les quartiers commerçants de la célèbre baie de Hong Kong, des milliers de manifestants se tenaient la main ou brandissaient la torche de leurs téléphones portables, tout au long de cette chaîne formée en signe d’opposition au gouvernement pro-Pékin.

Les trois pays baltes, aujourd’hui membres de l’UE –l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie– célèbrent ce vendredi le 30e anniversaire de ce qui a été l’une des plus vastes manifestations antisoviétiques, avec plus d’un million de personnes se donnant la main pour former une chaîne humaine sur plus de 600 km.

La chaîne humaine de Hong Kong est la dernière création du mouvement pro-démocratie en près de trois mois de protestations qui ont fait basculer Hong Kong dans une crise politique sans précédent.

Née en juin du rejet d’un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine, la mobilisation a depuis élargi ses revendications.

« Nous avons essayé des marches traditionnelles, nous avons essayé des actes plus militants – bien que je ne sois pas d’accord avec eux – cette fois-ci, nous nous tenons par la main pour montrer que nous sommes tous toujours unis », a déclaré à l’AFP, une manifestante prénommée Wing.

Trois décennies plus tard, l’émouvante image de la chaîne humaine de 1989 continue d’inspirer les militants à travers le monde.

« Ce faisant, nous montrons aux gens du monde entier la grande qualité des Hongkongais », explique Cat Law, une employée en logistique d’une soixantaine d’années, « ce que les gens ont fait il y a 30 ans, nous pouvons aussi le faire ».

Les manifestants, jeunes et moins jeunes, scandaient « Libérez Hong Kong ».

L’idée du « Hong Kong Way » a été lancé par les manifestants actifs sur les médias sociaux, qui ont recours depuis plusieurs jours à des tactiques non violentes pour faire entendre leur voix.