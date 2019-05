Hausse du prix du kilogramme de la viande de bœuf sur des marchés d’Abidjan

Le prix du kilogramme de la viande de bœuf a connu une légère hausse sur des marchés d’Abidjan passant de 2200 FCFA/kg à 2400 FCFA pour la « viande avec os» et de 2500 FCFA/kg à 3000 FCFA pour la « viande sans os», a constaté APA jeudi sur place dans la capitale économique ivoirienne.« L’augmentation est due au nouveau tarif lié à la modernisation de l’abattoir. Le tarif d’abattage qui était de 4000 FCFA par bête est passé à presque 25.000 FCFA. Donc cela entraîne un coût supplémentaire auprès de ceux qui nous approvisionnent », a expliqué jeudi à APA, un boucher du marché « Au Bar de Samaké» dans la commune populaire d’Abobo, au Nord d’Abidjan.

Selon lui, malgré cette légère hausse, « il n’y a pas de rupture d’approvisionnement contrairement à ce qui se dit». Poursuivant, il a assuré que les autorités de tutelle ont indiqué au terme d’une rencontre avec les grévistes, qu’une solution sera trouvée à cette crise d’ici lundi prochain.

Comme lui, plusieurs autres bouchers interrogés, ont confirmé cette augmentation du prix de la viande de boeuf. Après la mise en service du nouvel abattoir de Port-Bouët, le plus grand parc à bétail de la capitale économique ivoirienne, les chevillards et bouchers dudit abattoir ont appelé depuis le 20 mai dernier à un arrêt pour disent-ils, protester contre une hausse des taxes d’abattage des bêtes.

Dimanche, ils ont appelé les autorités ivoiriennes à la discussion craignant une pénurie de viande sur le marché.

De son côté, le ministère des ressources animales et halieutiques ( la tutelle) a estimé que les bouchers et chevillards sont réfractaires à la modernisation de l’abattoir assurant par ailleurs, les populations que « toutes les dispositions ont été prises en vue du ravitaillement des marchés d’Abidjan en viande saine et de qualité ainsi que l’approvisionnement en bétail de tous les abattoirs d’Abidjan ».