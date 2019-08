Hausse des importations du Sénégal venant des pays de l’Uemoa

Les importations de biens du Sénégal en provenance des pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ont connu une augmentation de 400 millions de FCFA (environ 680.000 dollars) au mois de juin 2019 comparé au mois précédent, selon une note de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) reçue vendredi à APA.Ces importations sont évaluées à 6,2 milliards de FCFA durant la période sous revue contre 5,8 milliards de FCFA au mois de mai 2019, soit une progression de 6,89%. Selon la DPEE, elles ont représenté 2,2% de la valeur totale des importations de biens du Sénégal au titre du mois de juin 2019.

La Côte d’Ivoire demeure le principal fournisseur du Sénégal au sein de la zone qui réunit huit Etats, avec une part évaluée à 77,5%, en repli de 4,9 points de pourcentage en variation mensuelle.

Les achats en provenance de ce pays ont principalement porté sur les huiles, graisses animales et végétales, les fruits et légumes comestibles et les produits des industries para chimiques avec des parts respectives de 19,7%, 17,3% et 13,4%.