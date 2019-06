Hausse des exportations de zircon au Sénégal

Les exportations de zircon du Sénégal, au terme du mois d’avril 2019, ont enregistré une augmentation de 1,977 milliard de FCFA (environ 3,361 millions de dollars) comparées à la même période de l’année 2018, selon une note de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) reçue samedi à APA.Ces exportations sont passées de 3,292 milliards de FCFA en avril 2018 à 5,269 milliards de FCFA un an plus tard, soit une progression de 60% en valeur relative (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

Comparées au mois de mars 2019 où elles s’établissaient à 3,895 milliards de FCFA, les exportations de zircon ont poursuivi leur tendance haussière avec une progression de 35,3% en glissement mensuel.

Le zircon est une pierre précieuse avec une diversité de couleurs. Produit de substitution du diamant, il est utilisé dans la joaillerie et l’industrie nucléaire. Il peut également, selon les spécialistes, aider à la construction d’enceintes de confinement pour les déchets nucléaires.