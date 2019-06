Hausse de 20,38% des embarquements de marchandises au Port de Dakar

Les embarquements de marchandises au Port autonome de Dakar (PAD) durant le premier trimestre 2019 ont enregistré une hausse de 20,38% comparés à la même période de l’année 2018, a appris APA samedi auprès de l’entreprise portuaire.Ces embarquements sont ressortis à 1.314.800 de tonnes contre 1.092.200 tonnes au premier trimestre 2018, soit une augmentation de 222.600 tonnes en valeur absolue.

Cette situation est essentiellement due aux produits de la mer et aux marchandises diverses. Les premiers ont vu leurs embarquements progresser de 51,35% à 72500 tonnes contre 47.900 tonnes en 2018. Quant aux marchandises diverses, leurs embarquements se sont accrus de 31,29%, passant de 826.000 tonnes au premier trimestre 2018 à 1.084.500 tonnes un an plus tard.

En revanche, les phosphates avec un repli de 27,61% ont impacté négativement les embarquements à 157.800 tonnes contre 218.000 tonnes en 2018.

Concernant les débarquements de marchandises, ils sont en hausse de 7,99%, s’établissant à 3,741 millions de tonnes contre 3,464 millions de tonnes au premier trimestre 2018.

Cette augmentation est occasionnée principalement par les hydrocarbures raffinés dont les débarquements se sont accrus de 15,14% à 339.806 tonnes contre 295.100 tonnes à fin mars 2018. Avec 11,34% d’augmentation à 72.600 tonnes contre 65.200 tonnes en 2018, les produits de la mer ont aussi contribué au relèvement du niveau des débarquements durant la période sous revue. Il en est de même des marchandises diverses qui sont passées de 2.880.300 tonnes en 2018 à 3.202.600 tonnes un an plus tard (plus 11,18%).

De son coté, le pétrole brut a connu une contreperformance de moins 99,94%, avec des débarquements se situant à 128 tonnes contre 234.300 tonnes au premier trimestre 2018.