Harvey Weinstein, Brad Pitt: les temps forts des Golden Globes

Voici les temps fort de la 77e cérémonie des Golden Globes, les récompenses attribuées par l’Association de la presse étrangère d’Hollywood.

– Le présentateur des Golden Globes Ricky Gervais tacle Hollywood pour avoir fermé les yeux sur Harvey Weinstein: juste avant la remise du dernier prix de la soirée, l’acteur et humoriste britannique a évoqué l’ancien producteur dont le procès pour agressions sexuelles démarre lundi à New York.

« Notre prochaine présentatrice a joué dans +Bird Box+ sur Netflix, un film où les gens survivent en faisant comme s’ils ne voyaient rien », a commencé le créateur de la série « The Office » pour annoncer l’actrice Sandra Bullock.

« Un peu comme travailler pour Harvey Weinstein », a-t-il ajouté. Et alors que la salle grognait, il a immédiatement invectivé le parterre d’acteurs et réalisateurs présents: « C’est vous qui l’avez fait ! Pas moi ! Vos gueules! »

– La soirée s’ouvre sur un « Allah Akbar »: première personne primée de la cérémonie des Golden Globes, pour son rôle dans la série de Hulu « Ramy » l’acteur Ramy Youssef a débuté son discours en « (remerciant son) Dieu » et disant « Allah Akbar » (Dieu est le plus grand en arabe). Une expression très rarement entendue dans ce contexte même si Dieu est souvent cité, mais le plus souvent par des chrétiens.

– Michelle Williams appelle les femmes à la mobilisation: récompensée pour son interprétation de l’actrice, danseuse et chorégraphe Gwen Verdon dans la mini-série « Fosse/Verdon », l’Américaine a défendu ses choix d’actrice et de femme.

« J’apprécie de vivre à une époque dans notre société où existe la possibilité de choisir, parce qu’en tant que femmes et filles, il peut arriver à nos corps des choses que nous n’avons pas choisi », a déclaré l’actrice de 39 ans.

Elle a conclu en appelant les femmes à voter pour peser dans le débat démocratique. Un appel relayé plus tard par une autre comédienne, Patricia Arquette, exhortant à la mobilisation du plus grand nombre cette année pour l’élection présidentielle aux Etats-Unis.

– L’hommage de Brad Pitt à Leonardo DiCaprio: sacré meilleur second rôle, l’acteur américain a rendu hommage à son partenaire dans le film « Once Upon a Time… In Hollywood », « LDC », comme il l’appelle.

« C’est un All-Star, un gentleman. Je ne serais pas où je suis sans toi », a lancé, sur scène, celui qui joue la doublure de l’acteur Rick Dalton (DiCaprio) dans le long métrage de Quentin Tarantino.

Le quinquagénaire a glissé une référence malicieuse au film « Titanic » et expliqué qu’il aurait « partagé le radeau » avec Leonardo DiCaprio, dont le personnage, Jack Dawson, se retrouve à l’eau après le naufrage du célèbre paquebot.

– Premier prix commun pour Elton John et son parolier Bernie Taupin: primés pour la meilleure chanson originale, avec « I’m Gonna Love Me Again », tirée du film « Rocketman », le chanteur britannique et son acolyte ont vécu dimanche une première, à 72 et 69 ans respectivement.

« C’est l’un des moments les plus émouvants de ma vie », a commenté l’artiste qui portait des lunettes fumées rouge. A leur arrivé sur scène, le chanteur et son parolier ont eu droit à une ovation debout.

La longue complicité qui unit les deux hommes, depuis le lancement de la carrière d’Elton John, « est de celles qu’on ne voit pas beaucoup dans cette ville », a expliqué Bernie Taupin, en parlant de Los Angeles. « C’est un mariage qui dure depuis 52 ans. »

– Le réalisateur de « Parasite » appelle Hollywood et les Américains à s’ouvrir sur le reste du monde: « Une fois que vous aurez surmonté la barrière des sous-titres, vous découvrirez tellement plus de films magnifiques », a expliqué Bong Joon-ho, metteur en scène qui a reçu le prix du meilleur film étranger.