Hadj 2019: départ du premier vol des pèlerins ivoiriens en Arabie Saoudite lundi (Officiel)

Le départ du premier vol des candidats au Hadj 2019 en Côte d’Ivoire est prévu le lundi 15 juillet prochain à 23h (heure locale et Gmt), quand le dernier vol est programé pour le 22 juillet à la même heure avec une cadence de un ou deux vols par jour entre ces deux dates, a appris APA jeudi auprès du commissariat du Hadj.« Dans quelques jours, plus précisément le 15 juillet prochain, le 1er vol charter s’envolera pour l’Arabie Saoudite avec 500 pèlerins… Cette année pour le Hadj, 9000 places ont été attribuées à la Côte d’Ivoire contre 6800 en 2018, soit une augmentation de 2200 places», a annoncé dans une conférence de presse, l’Imam Bachir Ouattara, le commissaire du Hadj, soulignant que la répartition de ce quota est de 6000 places pour le contingent étatique et 3000 pour les organisateurs privés.

Poursuivant l’Imam Ouattara a annoncé plusieurs innovations pour cette édition 2019 du Hadj dont la digitalisation de tout le processus depuis l’inscription, la visite médicale, la prise des empreintes jusqu’au traitement à un guichet unique.

« Ce processus de digitalisation nous permet d’avoir toutes les informations sur chaque pèlerin et aussi d’uniformiser les données de chaque pèlerin», a-t-il dit, indiquant que le retour des charters est prévu du 18 au 28 août 2019.

« Quant aux vols réguliers, il y en a six. Le premier départ est prévu pour le 21 juillet et le dernier pour le 26 juillet 2019 pour ce qui est des pèlerins du contingent étatique. Leur retour est également prévu du 18 au 20 août 2019», a, par ailleurs, précisé l’Imam Bachir, insistant que « tout candidat au Hadj qui rate son vol ne pourra en aucun cas être remis sur un autre vol encore moins être remboursé ».

Assurant que des dispositions ont été prises pour éviter des difficultés aux futurs pèlerins des opérateurs privés, l’Imam Ouattara a fait savoir que cette année, 23 agences privées ont été agréées dont trois pour le Hadj haut standing dit VIP et 20 pour le Hadj standard.

« A ce jour, nous pouvons dire que nous sommes prêts », a conclu le commissaire du Hadj. Pour cette édition 2019, en Côte d’Ivoire, le coût du pèlerinage à la Mecque a été maintenu à 2 millions FCFA comme l’an dernier.

Chaque année, des millions de personnes convergent en Arabie Saoudite pour l’accomplissement du Hadj, le cinquième pilier de l’Islam.