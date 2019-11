Guinée : l’opposition annonce son retour à l’Assemblée nationale

Les députés de l’opposition guinéenne membres des groupes parlementaires « Libéral Démocrate » (UFDG-UDG) et « Alliance Républicaine » (UFR) ont annoncé, vendredi, leur participation aux travaux de l’Assemblée nationale.Dans un communiqué de presse reçu à APA, ces parlementaires justifient leur décision par la levée de l’interdiction générale et absolue du droit de manifester prise par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, mais aussi par la libération des principaux responsables du Front national pour la défense de la constitution (FNDC).

Selon le texte, les deux groupes parlementaires ont décidé « de reprendre leur participation aux travaux de l’Assemblée Nationale ; de continuer la lutte engagée par le FNDC au sein et en dehors de l’hémicycle contre toute tentative de changement illégal de la constitution en vigueur ; de dénoncer officiellement auprès des instances compétentes de la CEDEAO le manquement par la République de Guinée à ses obligations communautaires notamment en matière de protection des droits de l’homme et de respect du principe de convergence constitutionnelle commun à tous les Etats membres de la CEDEAO ».

Il faut rappeler que ces députés de l’opposition avaient suspendu, en octobre 2019, leurs travaux à l’Assemblée nationale quelques jours après l’ouverture de la session budgétaire qui prendra fin le 05 janvier 2020.