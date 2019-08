Guinée : les corps des deux occupants de l’hélicoptère abîmé retrouvés

Le ministère guinéen de la Défense nationale, dans un communiqué parvenu vendredi à APA, annonce que le corps du second membre d’équipage de l’hélicoptère de l’armée guinéenne abîmé mardi dernier aux larges de Conakry, a été retrouvé ce vendredi, après que le premier ait été retrouvé hier.Les deux corps ont été transférés à la morgue de l’hôpital national Ignace Deen, rapporte la note ajoutant que « les recherches se poursuivent activement pour la collecte des pièces et agrégats de l’aéronef accidenté pour toutes fins utiles ».

Sur sa page Facebook, le directeur de l’information et des relations publiques de l’armée (DIRPA), Aladji Cellou, annonce qu’une enquête a déjà été ouverte.

« Pendant que les recherches se poursuivent en mer avec de nouveaux moyens matériels plus sophistiqués et mieux adaptés à cette phase, l’Inspection générale des Forces Armées guinéennes a ouvert une enquête de commandement pour déterminer les circonstances du vol et de l’accident », a-t-il écrit.