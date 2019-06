Guinée Bissau : Baciro Candé dévoile les 23 Djurtus pour la CAN

Le sélectionneur de la Guinée-Bissau Baciro Candé, a dévoilé la liste des 23 Djurtus retenus pour la CAN 2019 en Egypte (21juin-19 juillet) après le match de préparation perdu ce samedi devant l’Angola (2-0).La nouveauté sur la liste est la présence du jeune attaquant Mama Baldé qui évolue au club du Sport des Oiseaux au Portugal et du gardien de but Edimar Vieira Cá qui joue dans le championnat national (UDIB) dans le club sport Aves. D’autres surprises sont notées dans cette liste avec les présences de Carlos Apna Embaló qui joue dans Cosenza Calcio en Italie et João Mário de Académica Viseu, ainsi que les défenseurs Bacari Baldé (FC Gadzasae Kanpan Yereraw d’Arménie) et Edgerson de Almeida (Henan Jiany.

Les « Djurtus » font partie du groupe F avec le Ghana, le Cameroun vainqueur en 2017 et du Bénin. La Guinée-Bissau disputera son premier match dans cette CAN 2019 face aux Lions Indomptables du Cameroun le 25 juin.

Gardiens de but : Jonas Mendes (Académie de Viseu – Portugal), Rui Dabó (Portrait de Fabril – Portugal), Edimar Vieira Cá (UDIB – Guiné-Bissau).

Défense: Rudinilson Silva (FK Kaunas Zalgiris – Lituanie), Marcelo Djaló Fulham – Angleterre), Juary Soares (Mafra Fé – Portugal), Mamadú Candé (Santa Clara – Portugal), Tomas Dabó (FC Riete – Italie), Nanú (Marítimo – Portugal) et Nadjack (Rio Ave – Portugal).

Milieu de terrain : Sori Mané (Cova da Piedade – Portugal), Pelé (AS Monaco – France), Zezinho (FK Senica – Slovaquie), Bura (Sport des oiseaux – Portugal), João Jaquité (Tondela – Portugal) et Moreto Cassamá Reims – France).

Attaquants : Jorginho Intima (CSKA Sofia – Bulgarie), Piqueti Djassi (Al Shoulla FC – Arabie Saoudite), Toni Silva (Al Ittihad Al Sakandary – Égypte), Mama Baldé (Sport des oiseaux – Portugal), Romário Baldé (Académie de Coimbra) – Portugal), Frédéric Mendy (Vitória de Setúbal – Portugal), Joseph Mendes (Ajaccio – France).