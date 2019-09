Guinée: Bah Oury prend officiellement les rênes de l’UDD

Dans une déclaration parvenue, samedi à APA, Bah Oury, fondateur de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG, principal parti d’opposition) anonce avoir rejoint officiellement l’Union pour la démocratie et le Développement (UDD).« C’est un honneur d’annoncer que j’ai accepté la responsabilité d’être Président du parti Union pour la Démocratie et le Développement(UDD) », souligne l’ancien ministre guinéen de la Réconciliation, tout en indiquant qu’une nouvelle page de la longue marche pour rassembler les Guinéens et construire le pays s’ouvre désormais.

« Les tâches qui nous attendent sont nombreuses, mais nous sommes déterminés et confiants que nous franchirons les obstacles pour faire de la Guinée la locomotive de l’Afrique de l’Ouest », note Bah Oury.

Depuis son retour au pays en 2016, après 5 années d’exil (pour atteinte à la sureté de l’Etat et tentative d’assassinat contre le président de la République), un bras de fer s’était engagé entre lui et Cellou Dalein Diallo pour la gestion de l’UFDG, où il occupait la fonction de 1er vice-président. Exclu dudit parti, la même année pour ‘’violation des statuts et règlement intérieur du parti », Bah Oury sera rétabli trois ans après au sein de l’UFDG par une décision de justice. Mais face au rejet de cette décision par le camp adverse, il mettra en place un mouvement dénommé le ‘’Renouveau ».

« Le Mouvement Renouveau s’intègre dans les structures de l’UDD. Nos remerciements à tous les militants et aux membres du Renouveau qui nous ont accompagnés ces 3 années d’épreuves et de sacrifices», a lancé le nouveau président de l’UDD.