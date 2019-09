Grève massive à la RATP vendredi, d’une ampleur inégalée depuis 12 ans

Dix lignes de métro totalement fermées, d’autres partiellement ouvertes, très peu de RER, un tiers des bus seulement en circulation, des tramways au garage… Le trafic RATP sera « extrêmement perturbé » vendredi par une grève d’une ampleur inégalée depuis 12 ans.

Plusieurs syndicats, dont les trois principaux – Unsa, CGT et CFE-CGC -, appellent à faire grève contre la réforme des retraites et pour le maintien de leur régime spécial.

Conséquence: il n’y aura aucun métro sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13, a prévenu la direction mercredi soir.

Sur les lignes 4 et 7, on pourra compter sur un métro sur trois, mais « uniquement en heures de pointe », c’est-à-dire de 06H30 à 09H30 le matin, puis de 17H00 à 20H00 le soir, a précisé la RATP.

Idem sur la ligne 8, qui ne sera en outre ouverte que partiellement, avec des métros seulement entre les stations Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot.

Un métro sur quatre roulera en heures de pointe sur la ligne 9, qui ne sera ouverte que sur deux portions : entre les stations Pont de Sèvres et Franklin-Roosevelt d’un côté de la ligne, entre Nation et Mairie de Montreuil à l’autre extrémité.

Pour les lignes automatiques 1 et 14 du métro, le trafic sera normal mais « avec risque de saturation », avertit la RATP.

Sur les lignes RER (zone RATP), le trafic sera « très fortement perturbé », avec des trains circulant « uniquement en heures de pointe » et les gares seront « fermées en dehors de ces horaires ». Aux heures de pointe, il est prévu un RER A sur trois et un RER B sur cinq (avec interconnexion interrompue avec la SNCF en gare du Nord).

Pour les lignes de bus et tramways, le trafic sera « très perturbé ». Il y aura « en moyenne » un bus sur trois en circulation sur l’ensemble du réseau. Et la RATP prévoit « en moyenne » un tramway sur deux sur les lignes 3b et 5, ainsi qu’un tramway sur trois « en heures de pointe » sur les lignes 1, 2, 3a, 6, 7 et 8.

– Des offres « alternatives de mobilité » –

La mobilisation des catégories d’agents qui doivent déclarer à l’avance s’ils seront ou non grévistes a été telle que la direction avait averti dès lundi les voyageurs que « des perturbations importantes étaient à prévoir », en les invitant à « limiter (leurs) déplacements ».

« Consciente » des difficultés que connaîtront vendredi ses clients, la RATP a préparé avec des partenaires des « solutions alternatives de mobilité ». Elle offre ainsi « 30 minutes gratuites » à ses clients qui utiliseront les scooters électriques en libre service Cityscoot.

Avec la start-up de covoiturage domicile-travail Klaxit, ce sera gratuit pour les passagers et la RATP versera un minimum garanti de 4 euros aux conducteurs.

Le groupe paiera la moitié du coût du stationnement dans les parkings de Paris et sa région, en passant par la start-up Zenpark.

Partenariat conclu aussi avec Kapten, une plateforme de VTC où les usagers bénéficieront d’une réduction de 20% du prix des courses.

Enfin, avec Jump, service de vélos et trottinettes électriques en libre service, la RATP offrira deux trajets de 15 minutes.