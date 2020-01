Ghazouani invité au sommet de Brazzaville sur la crise libyenne

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est invité au sommet des pays membres du Comité de haut niveau sur la crise en Libye, a déclaré dimanche à Nouakchott, Jean Claude Gakosso, ministre congolais des Affaires étrangères.Ce sommet devra se tenir le 25 janvier à Brazzaville, a précisé M. Gakosso qui venait de remettre au premier ministre mauritanien une invitation adressée au président Ghazouani de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, président du Comité de haut niveau.

M. Nguesso invite ses pairs du Comité à se retrouver pour formuler des propositions de sortie de crise allant dans le sens d’une réconciliation des forces libyennes, des frères libyens, a expliqué le chef de la diplomatie congolaise.

Ce dernier a souligné qu’il ne saurait être envisagé d’aller à des élections générales tant qu’il n’y a pas l’apaisement, tant qu’il n’y a pas un minimum de réconciliation entre les Libyens.

Il a ajouté que la situation en Libye « est entrée dans un tournant très inquiétant », évoquant un très gros risque d’internationalisation du conflit dans ce pays.

« Le peuple libyen a déjà assez souffert, et l’Afrique doit parler d’une seule et même voix et se faire entendre dans le concert des Nations puisqu’il y a déjà un processus piloté par les Nations Unies représentées par M. Ghassam Salamé », a aussi plaidé l’émissaire congolais à Nouakchott.

M. Gakosso a rappelé le sommet prochain en Allemagne, considérant que l’Afrique, concernée au premier chef dès lors que la Libye est un pays africain et membre fondateur de l’Union Africaine, ne peut pas rester les bras croisés.