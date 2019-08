Ghana : la BM injecte 300 millions de dollars dans le secteur du cacao

La Banque mondiale a annoncé un programme d’investissement de 300 millions de dollars pour l’industrie cacaoyère du Ghana pour les cinq prochaines années.Ce programme devrait renforcer la production agricole au cours des cinq années à venir, a déclaré à le Dr Amos Gyau, Economiste agricole principal de la Banque mondiale.

Selon des informations publiées par Ghanaian Times, M. Gyau a expliqué que l’objectif était d’accroître les niveaux de productivité des producteurs de cacao et d’ajouter de la valeur aux produits, conformément au projet de chaîne de valeur du secteur du cacao.

S’exprimant lors du lancement du 6ème Prix de l’Institute of Economics and Financial Journalists (IFEJ) à Accra, M. Gyau a déclaré que le gouvernement du Ghana avait approché la Banque mondiale pour obtenir ce mécanisme, ajoutant que des discussions étaient en cours pour finaliser les modalités du projet.

« La Banque mondiale cherche booster le secteur du cacao afin de lui permettre de doubler sa productivité dans les cinq prochaines années », a-t-il ajouté.

Il a laissé entendre que la Banque avait également l’intention de soutenir le secteur agricole du pays en mettant en œuvre le projet de renforcement de l’agriculture au Ghana.