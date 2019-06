Ghana : annulation de 386 licences accordées à des institutions de micro-finance

La Banque du Ghana (BoG, Banque centrale) annonce avoir révoqué 386 licences d’institutions de microcrédit et de micro-finance pour « préserver la stabilité du système financier, protéger les déposants affectés et sauver les fonds des déposants », rapporte ce lundi Le Business and Financial Times. Ces autorisations, précise la source, ont été révoquées par la Banque centrale, avec effet à compter du 31 mai 2019, après qu’elle s’est rendue compte que 192 de ces institutions étaient insolvables là où 155 autres avaient cessé leurs activités, avant même la réforme du secteur.

La BoG a nommé Eric Nipah comme séquestre des sociétés de micro finance.

« La révocation des licences de ces institutions a pour but de supprimer les institutions insolvables et dormantes qui n’ont aucune perspective raisonnable de réhabilitation et qui empêchent les déposants d’accéder à leurs dépôts, constituant ainsi une menace pour la stabilité du système », indique un communiqué de la BoG.