Gestion des politiques économiques: 38 auditeurs africains reçoivent à Abidjan leurs parchemins

Trente-huit cadres africains issus de l’administration publique et privée, ont reçu jeudi à Abidjan leurs parchemins, lors d’une cérémonie de remise de diplômes aux auditeurs de la 19è promotion du programme de Gestion des politiques économiques (GPE).Parmi ces 38 auditeurs dont 31 ont suivi la formation en présentiel et 7 à distance, figurent des cadres en provenance de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun et de la Guinée. Ce Programme GPE-Abidjan vise essentiellement les cadres des pays Francophones.

La sortie officielle des auditeurs de la 19è promotion, s’est déroulée sous la présidence du ministre ivoirien du Plan et du développement, Kaba Nialé, qui a reçu la reconnaissance de la direction du Programme GPE-Abidjan pour son appui à cette institution de renforcement des capacités.

« Notre continent l’Afrique doit plus que jamais se doter de ressources humaines de qualité capables de concevoir, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les politiques économiques pouvant garantir aux populations un bien être durable », a déclaré Mme Kaba Nialé.

Dans ce contexte, la Côte d’Ivoire a formulé une vision d’un développement d’une puissance industrielle épaulée par une puissance éducative à l’horizon 2040. Cette option stratégique, selon elle, « n’est nullement utopique » car de grandes puissances se sont construites dans cette logique.

Les auditeurs formés par le Programme GPE-Abidjan, à qui il est par ailleurs décerné le Master en gestion des politiques économiques, exercent aujourd’hui de hautes fonctions dans l’administration des pays bénéficiaires de ce programme.

Pour assurer la pérennisation de cette formation, la direction de GPE-Abidjan, qui opère sous la coupole de l’Université Félix Houphouët-Boigny, a conçu un projet comprenant la construction d’un campus de référence et d’une architecture imposante devant être bâti sur plus de 2 hectares.

Cela devrait permettre, à en croire le directeur du Programme GPE-Abidjan, Mama Ouattara de favoriser une veille académique et de former des compétences qui soient capables de répondre aux enjeux de développement du continent dans un monde de compétitivité.

Le major de cette promotion est Siméon Koffi (Côte d’Ivoire) du ministère du Plan et du développement avec 15,39/20 de moyenne, suivi de Moïse Hilaye du Bénin qui a obtenu une moyenne de 15,38. Badou Konan de la Côte d’Ivoire, lui, se classe 3è avec une moyenne de 15,24. Trente-deux mentions bien ont été enregistrées pour cette promotion.

Quelque 660 gestionnaires de politiques économiques africains ont, jusqu’à ce jour, obtenu au travers du Programme GPE-Abidjan le diplôme de Master. Un sésame qui leur permet d’assurer la conception, le suivi et l’évaluation d’une politique économique.