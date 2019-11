Genre: signature à Kigali de 5 conventions pour réduire les risques liés aux prêts

En marge du Sommet mondial sur le Genre ou Global Gender Summit 2019 » qui se tient depuis lundi à Kigali, cinq conventions ont été signées, mardi, entre plusieurs institutions financières qui se sont engagées à garantir l’accès au financement aux femmes africaines pour la réalisation de leurs projets.Ce sont au total cinq conventions visant à réduire les risques liés aux prêts qui ont été signées l’une après l’autre entre UBA Bank, Attijariwafa Bank, le Fonds africain de garantie (AGF), The Bank of Industry Ecobank et la BAD en appui au programme AFAWA (Affirmative finance cction for women in Africa) initié par la Banque africaine de développement (BAD).

Ces accords de partenariat avec la BAD, découlent de l’une des trois dimensions qui fait l’objet des travaux de l’édition 2019 du sommet sur le Genre: l’intensification des financements innovants.

Selon le président de la BAD, Dr Akinwumi Adesina, c’est une décision transformationnelle pour les femmes qui pourront recevoir une assistance technique. « Nous renforcerons notre capacité et nous y arriverons. La décision que nous prenons aujourd’hui est hautement transformationnelle. Cela transformera en permanence l’Afrique », a-t-il souligné.

Le gouvernement rwandais a offert un million de dollars à AFAWA, ce qui en fait le premier pays africain à contribuer à ce Programme.

Le directeur général du Fonds africain de garantie, Jules Ngankam, a remercié les donateurs pour leur engagement. « Nous venons de réduire l’écart entre les femmes et les institutions financières. Nous avons maintenant la capacité de couvrir 75% des risques », s’est-il félicité.

Le Sommet mondial sur le Genre, qui se tient pour la première fois en Afrique, et précisément au Rwanda, pays pilote sur le continent en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, est Co-organisé par le gouvernement du Rwanda et la BAD. Il vise à partager les meilleures pratiques et stimuler l’innovation afin d’accélérer les progrès en matière d’égalité des sexes.