GB: prison ferme pour une fausse victime de l’incendie de la tour Grenfell

Un homme de 51 ans a été condamné mercredi à cinq ans et demi de prison pour avoir détourné près de 96.000 livres sterling (112.000 euros) en se faisant passer pour une victime de l’incendie de la tour Grenfell à Londres, a annoncé jeudi la police.

Avant lui, 16 personnes ont été condamnées pour des fraudes similaires par la justice britannique, qui a prononcé des peines cumulées de 64 ans et 10 mois de prison, pour plus de 780.000 livres sterling (915.000 euros) de préjudice, selon la police. Plusieurs enquêtes sont toujours en cours.

Le prévenu a été condamné à deux peines de prison, l’une de cinq ans et demi de prison, l’autre de quatre ans mais la justice a ordonné une confusion de ces deux peines, a annoncé la police de Londres dans un communiqué.

Il avait prétendu que, sans-abri, il dormait dans la tour les deux années précédant l’incendie qui a fait 72 morts en juin 2017. Il avait affirmé qu’il dormait au cinquième étage de la tour la nuit du drame et avait aidé des habitants à s’enfuir du brasier et qu’il avait dû enjamber les corps de victimes.

Il avait réussi à se faire diagnostiquer comme souffrant de stress post-traumatique, se plaignant auprès des médecins de faire le cauchemar récurrent dans lequel il voyait un enfant à la fenêtre et de se sentir coupable en tant que rescapé.

Son récit lui avait permis de bénéficier d’un logement permanent en mars 2018, après avoir passé huit mois à l’hôtel, et d’une aide financière.

Mais l’enquête a permis de déterminer qu’il vivait en fait dans le nord de Londres et non dans la tour Grenfell et il n’apparaissait sur aucune des images de vidéosurveillance la nuit de l’incendie ni dans les deux semaines qui précédaient.

La responsable de l’enquête Lisa Cook a estimé dans un communiqué que l’attitude du prévenu était « méprisable ». « Il n’a fait preuve d’aucune considération pour la souffrance de ceux qui ont perdu la vie et leurs familles. Il aura tout le temps nécessaire en prison pour penser à ce qu’il a fait », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Un rapport officiel d’un millier de pages sur le drame publié il y a un mois a vivement critiqué l’action des pompiers, estimant que l’incendie aurait fait moins de victimes si les pompiers avaient ordonné dès le début l’évacuation de la tour plutôt que d’opter dans un premier temps pour une stratégie de confinement.