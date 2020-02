Gabsibuin et Tatah remporte l’Ascension du Mont Cameroun

Les locaux Godlove Gabsibuin et Carine Tatah ont remporté, samedi, la 25ème édition de l’Ascension du Mont Cameroun qui se courait à Buea située à 310 kilomètres au Sud-Ouest de la capitale camerounaise, Yaoundé.Godlove Gabsibuin s’était déjà hissé sur la première marche du podium en 2012, 2013, 2015 et 2018 avant d’être détrôné l’année dernière par Eric Mbatcha, absent de la compétition en 2020 à cause d’autres engagements sportifs à l’extérieur du pays.

Quant à Carine Tatah, détentrice du titre de ce qui est également appelé la «Course de l’espoir», elle remporte l’épreuve pour la 3ème année consécutive au terme d’une distance de 42 kilomètres, sur un parcours rocailleux et par temps souvent brumeux. Chacun des vainqueurs dans sa catégorie empoche une prime de 10 millions FCfa.

Plus de 550 athlètes ont pris part à cette édition dont 16 étrangers venus de France, du Kenya, du Niger, d’Ouganda, de la République centrafricaine et du Zimbabwe.