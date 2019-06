Fortes soumissions des investisseurs aux obligations du trésor sénégalais

Les investisseurs opérant au niveau du marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ont fortement soumissionné à l’émission simultanée d’ obligations assimilables du Trésor (OAT) à 3, 5 et 7 ans organisée jeudi par la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor du Sénégal, a appris APA vendredi auprès de l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar.Alors que l’émetteur recherchait 50 milliards de FCFA, l’agence UMOA-Titre a répertorié 129,004 milliards de FCFA de soumissions globales provenant des investisseurs (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar).

Ce sont les OAT à 5 ans qui ont enregistré le plus de soumissions avec 50,130 milliards de FCFA contre 43,231 milliards de FCFA pour les OAT à 3 ans et 35,642 milliards de FCFA pour les OAT à 7 ans.

Le taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions se situe à 258,01%.

Le trésor public sénégalais a cependant retenu 55 milliards de FCFA et rejeté le reste des soumissions.

Après deux ans d’absence sur le marché financier de l’UMOA, le Sénégal y revient en force. Les autorités sénégalaises avaient précédemment privilégié en 2018 le marché international. C’est ainsi qu’en mars 2018, elles avaient levé 2,2 milliards de dollars d’Eurobond.