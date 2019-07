Formation d’un nouveau Gouvernement en Guinée-Bissau

Le président bissau-guinéen, José Mario Vaz, a rendu public un décret portant nomination d’un Gouvernement de 31 membres, composé de 16 ministres et de 15 secrétaires d’Etat.Selon le décret dont APA a reçu copie ce jeudi, huit femmes occupent des postes ministériels et trois autres sont secrétaires d’Etat dans ce nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre, Aristides Gomes.

Le Gouvernement enregistre l’arrivée de sept nouveaux ministres dont Luís Melo, qui quitte la mairie de Bissau pour diriger le ministère de la Défense et des Combattants de la liberté de la nation, Juliano Augusto Fernandes, ministre de l’Intérieur, et Suzi Barbosa, ministre des Affaires étrangères et des Collectivités.

Voici la composition du nouveau Gouvernement de la Guinée-Bissau que dirige le Premier ministre, Aristides Gomes :

Les ministres :

M. Armando Mango : ministre de la présidence du Conseil des ministres et du porte-parole du Gouvernement et des Affaires parlementaires

Mme Odete Costa Semedo : ministre de l’Administration territoriale et de la Gestion des élections

Mme Adiatu Djaló Nandinga : ministre de la Pêche

Mme Suzi Barbosa : ministre des Affaires étrangères et des Communautés

M. Luis Melo : ministre de la Défense nationale et des Combattants de la liberté de la nation

M. Juliano Augusto Fernandes : ministre de l’Intérieur

M. Geraldo João Martins : ministre de l’Economie et des Finances

M. Iaia Djaló : ministre du Commerce et de l’Industrie

M. Dautarin Monteiro Costa : ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur

Mme Fatumata Djau Baldé : ministre de l’Administration publique et de la Modernisation de l’État

Mme Rute Monteiro : ministre de la Justice et des Droits de l’homme

Mme Magda Nely Robalo Silva : ministre de la Santé publique

Mme Cadi Seidi : ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection sociale

Mme Nelvina Barreto : ministre de l’Agriculture et des Forêts

M. Issufo Baldé : ministre des Ressources naturelles et de l’Energie

M. Osvaldo Abreu : ministre de l’Infrastructure, du Logement et du Développement urbain

Les secrétaires d’Etat :

Mme Quité Djaló : secrétaire d’État à l’Environnement et à la Biodiversité

M. Samuel Dinis Manuel : secrétaire d’État aux Transports et aux Communications

M. Malam Bacai Júnior : secrétaire d’État aux Communautés

M. Dionísio do Reino Pereira : secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports

M. José Djô : secrétaire d’État au Budget

M. Suleimane Seidi : secrétaire d’État au Trésor

M. Anaximandro Zylene Casimiro Menut : secrétaire d’État à la Gestion hospitalière

M. Garcia Bifa Bideta : secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche scientifique

Mme Catarina Taborda : secrétaire d’État au Tourisme et à l’Artisanat

M. Júlio Cesar Nosolini : secrétaire d’État à la Gestion des élections

M. Mario Saiegh : secrétaire d’État à la Sécurité et à l’Ordre public;

Mme Tomásia Manjuba : secrétaire d’État à l’Intégration régionale et à la Planification

M. Antônio Quirino Bubacar Spencer Embaló : secrétaire d’État à la Culture

M. João Mário Baticã Ferreira : secrétaire d’État à la Communication sociale

M. Armindo João Handem : secrétaire d’État aux Combattants de la liberté du pays