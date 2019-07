Football: tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2021

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations ( CAN) 2021 prévue au Cameroun a été effectué jeudi à l’hôtel Marriott Zamalek du Caire, la capitale égyptienne où s’est déroulée l’Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF) à la faveur de la 32è édition de la CAN dont la finale opposera, vendredi, l’Algérie au Sénégal.Douze groupes de quatre équipes ont été ainsi constitués pour les éliminatoires de cette compétition dont la première journée est prévue en octobre 2019. Les deux premières équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la CAN 2021 au Cameroun. La sélection nationale ivoirienne de football figure dans le groupe K avec le Niger, l’Éthiopie et Madagascar.

Groupe A

Mali

Guinée

Namibie

Tchad ou Libéria

Groupe B

Burkina Faso

Ouganda

Malawi

Soudan du sud-Seychelles

Groupe C

Ghana

Afrique du sud

Soudan

Île Maurice-São Tomé e Principé

Groupe D

RDC

Gabon

Angola

Djibouti-Gambie

Groupe E

Maroc

Mauritanie

République centrafricaine

Burundi

Groupe F

Cameroun

Cap vert

Mozambique

Rwanda

Groupe G

Égypte

Kenya

Togo

Comores

Groupe H

Algérie

Zambie

Zimbabwe

Botswana

Groupe I

Sénégal

Congo

Guinée-Bissau

Eswatini

Groupe J

Tunisie

Libye

Tanzanie

Guinée Équatoriale

Groupe K

Côte d’Ivoire

Niger

Madagascar

Éthiopie

Groupe L

Nigeria

Bénin

Sierra Léone

Lesotho