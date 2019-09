Football : l’Ivoirien Abdoul Titi Koné champion d’Afrique de Freestyle 2019

L’Ivoirien Abdoul Titi Koné a remporté le week-end dernier au Nigeria le championnat d’Afrique 2019 de football freestyle, une discipline libre mêlant l’acrobatie, la jonglerie et la gymnastique avec un ballon de football, a appris APA lundi sur place dans la capitale économique ivoirienne.C’est la deuxième année consécutive que l’Ivoirien remporte le titre de vainqueur du championnat d’Afrique de football freestyle. Le meilleur freestyler africain a remporté ainsi la somme de 3000 dollars US, soit plus de 1.800.000 FCFA.