Football : le Nigérian Osimhen plébiscité en France

Titulaire lors du bon match nul du Nigéria face au Brésil cette semaine, Victor Osimhen est l’un des meilleurs attaquants du moment. Joueur de Lille, le Super Eagle est plébiscité en France.Auteur de 7 buts en 9 rencontres de championnat, le natif de Lagos est devenu une véritable promesse au sein du championnat de France. Premier au classement des buteurs – devant Neymar, Mbappé ou encore Depay – Victor Osimhen tire son équipe du LOSC vers les sommets, avec laquelle il est pour le moment cinquième de Ligue 1 Conforama.

Capable de marquer dans n’importe quelle position, l’ancien de Charleroi a également trouvé la faille contre Chelsea en Ligue des Champions, prouvant à l’Europe du football qu’il fallait compter sur lui pour les années à venir. Pièce maîtresse de son équipe (54% des buts à lui seul), il est encore attendu ce week-end contre Toulouse si l’on suit le pronostic de Wincomparator, et pourrait confirmer encore un peu plus son statut de joueur phare du championnat.

Nominé pour le titre de meilleur joueur du mois de Septembre aux côtés de Pallois (Nantes) et de Slimani (Monaco), Victor Osimhen sera quoi qu’il arrive une bonne pioche pour son club de Lille, qui l’a recruté contre une grosse douzaine de millions d’euros l’Été dernier. Déjà scruté par les plus grands clubs européens (Barcelone, Milan, Chelsea), il pourrait d’ailleurs vite devenir le joueur nigérian le plus cher de l’Histoire, statut détenu pour le moment par Alex Iwobi (30.40M€).

Pour rappel, le joueur africain le plus cher de l’Histoire vient lui aussi de Lille, en la personne de Nicolas Pépé (80M€).