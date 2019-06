Football : Emmanuel Adebayor quitte Istanbul Başakşehir

L’attaquant togolais Emmanuel Adebayor (1m90 pour 75 kg) a annoncé ce jeudi sur sa page officielle Facebook, son départ d’Istanbul Başakşehir (Turquie) à un an du terme de son contrat.« Le club et moi-même sommes arrivés à un accord mutuel et avons décidé de se séparer. Tous ces souvenirs et ces moments drôles que nous avons eus, resterons toujours frais dans mon esprit », a notamment indiqué Emmanuel Adebayor.

En ce qui concerne son avenir, l’avant-centre est resté évasif. « Pour l’instant, je vais continuer à travailler dur et à profiter de mes vacances avec les amis et la famille », a-t-il déclaré.

Adebayor a été recruté par Istanbul Başakşehir en janvier 2017. Cette saison, l’Epervier n’a pas survolé le championnat turc qu’avec seulement 3 buts inscrits en 19 matchs. L’année précédente, le natif de Lomé a fait trembler les filets à 15 reprises en 30 rencontres avec le club de la rive nord.

Ballon d’Or africain en 2008, Emmanuel Adebayor a porté la tunique de grands clubs européens comme le Real Madrid, Arsenal, Manchester City ou encore Tottenham.

Agé de 35 ans, il a annoncé, en avril dernier, sa retraite internationale après la non-qualification du Togo à la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019.