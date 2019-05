Football : Continental sponsor officiel de la CAN jusu’en 2023

Le fabricant international de pneumatiques, Continental, a annoncé mercredi que sa Division Pneumatiques sera le sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations Total jusqu’en 2023, suite au partenariat signé avec la Confédération Africaine de Football (CAF).Ce partenariat comprendra les trois prochaines éditions du tournoi en 2019, 2021 et 2023 qui se tiendront respectivement en Égypte (du 21 juin au 19 juillet), au Cameroun et en Côte d’Ivoire.

« La Coupe d’Afrique des Nations est la compétition sportive la plus importante sur le continent africain, une région où nous visons une croissance accrue au cours des prochaines années », a indiqué Jon Ander Garcia, directeur régional pour l’Afrique et le Moyen-Orient, chez Continental.

« L’Afrique est un marché émergent majeur pour Continental et le football y est certainement le sport le plus populaire. Ce sponsoring nous permettra de nous rapprocher des consommateurs et nous apportera des initiatives passionnantes et inspirantes à travers le langage universel du football.

Le package Continental comprendra également le parrainage exclusif du prix du « Meilleur gardien de but ». En tant que dernière ligne de défense d’une équipe, le rôle du gardien de but reflète les valeurs de sécurité de Continental, le fabricant étant reconnu comme pionnier de la sécurité routière depuis plus de 140 ans.

La sécurité est également au cœur de l’initiative « Vision Zéro » de Continental, dont le but est de rendre les routes plus sûres à l’avenir afin d’atteindre l’objectif zéro décès, zéro blessé et zéro accident.

« Nous sommes heureux d’accueillir Continental en tant que nouveau sponsor de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce nouveau partenariat montre combien notre tournoi emblématique n’est pas uniquement l’événement footballistique le plus suivi en Afrique, mais également la manifestation sportive la plus importante sur le continent », a déclaré Ahmad Ahmad, président de la CAF.

Et d’ajouter : « Nous sommes très optimistes quant à l’échange de nos valeurs respectives dans le cadre d’un tel partenariat et, grâce à Continental, nous nous réjouissons du lancement du prix du meilleur gardien de but ».