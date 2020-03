Finance, développement humain et politique au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce vendredi se focalisent sur nombre de sujets notamment l’adoption du Projet de loi de finances 2020, le rapport de la Cour des comptes européenne, le classement des pays en matière de développement et le Forum parlementaire franco-marocain.+Aujourd’hui le Maroc+ évoque un nouvel exercice réussi pour l’argentier du Royaume au Parlement, faisant savoir que le projet de loi de Finances a été adopté définitivement par les deux Chambres.

Sous le titre « Triomphe », la publication relève que l’examen du projet de budget n’a pas été de tout repos, expliquant que « la tâche n’a pas été facile en raison des polémiques nées au cours de l’examen du budget par l’institution législative ».

Après l’adoption du PLF, ce sont de nouveaux chantiers qui seront ouverts à la fois par le Parlement et le gouvernement au cours des prochains mois, fait-il remarquer, notant que c’est la raison pour laquelle il faut garder la même vitesse.

+L’Économiste+ commente, pour sa part, l’analyse de la Cour des comptes de l’Union européenne, « qui se penche sur ce que le Maroc fait de l’argent de l’Union ».

Globalement, l’aide de l’Union sert à l’installation des valeurs, note le quotidien, indiquant que ce sont aussi des valeurs que le Maroc défend, à savoir « modernisation, accès égal aux services publics à améliorer, droits de l’Homme, bonne gouvernance… ».

De son côté, +L’Opinion+ écrit que le classement annuel des pays en matière de développement révèle à sa juste valeur l’efficacité des politiques sociales des gouvernements, soulignant que le Maroc a vu son classement avancer de deux rangs par rapport à l’année d’avant et que son indice de développement humain est en progression depuis plus de deux décennies.

+Libération+ rapporte que le 4ème Forum parlementaire franco-marocain se tient du 12 au 14 décembre à Paris, avec la participation d’une délégation du Maroc conduite par les présidents de la chambre des représentants et de la chambre des conseillers, Habib El Malki et Hakim Benchamach.

Ce forum sera l’occasion d’aborder des thématiques importantes pour les deux pays liées au rôle de la diplomatie parlementaire dans la lutte contre les défis planétaires face aux changements climatiques et à la consolidation de la démocratie, précise la même source.

Il sera question aussi d’examiner le partenariat maroco-français en matière de renforcement de la sécurité et du développement en Afrique, ainsi que les enjeux en matière de paix et de sécurité et au développement dans ses dimensions, politique, économique, territoriale et humaine.

+Al Massae+ fait savoir que bon nombre d’agents de circulation se sont équipés, au cours de cette semaine, de cameras pour enregistrer leurs interactions avec les contrevenants lors des infractions.

Par ailleurs, les équipes d’enquêtes et d’investigations et celles chargées du maintient de l’ordre dans les stades seront aussi équipés de ces cameras, qui sont déjà opérationnels dans certains rond-points, indique-t-il.

Cette mesure intervient après celle entreprise par la gendarmerie royale qui avait recouru aux caméras pour filmer les interpellations des contrevenants et la rédaction de PV, et ce dans le but d’empêcher toute tentative de corruption.