Fin du Ramadan: les musulmans ivoiriens scrutent le ciel ce lundi soir

Le Conseil supérieur des imams en Côte d’Ivoire ( COSIM) et le Conseil des imams sunnites de Côte d’Ivoire ( CODIS) ont invité la communauté musulmane ivoirienne à rechercher dans la soirée de lundi le croissant lunaire pour marquer la fin ou non du mois de jeûne.« Le Conseil supérieur des imams en Côte d’Ivoire (COSIM) et le Conseil des imams sunnites de Côte d’Ivoire (CODIS) informent la communauté musulmane que ce lundi 03 juin correspond au 29è jour du Ramadan, jour de doute», rapporte un communiqué conjoint de ces deux organisations d’imams, invitant par conséquent, les musulmans « à rechercher le croissant lunaire marquant la fin du jeûne».

Le jeûne du mois de Ramadan a débuté le 06 mai dernier en Côte d’Ivoire où le croissant lunaire avait été observé à Bondoukou dans le Nord-Est du pays. Pendant ce « mois béni » qui est le quatrième pilier de l’islam, les musulmans restent à jeun de l’aube jusqu’au coucher du soleil pendant 29 ou 30 jours.

Ce mois pendant lequel le Saint Coran a été révélé au prophète Mohamed (Paix et salut d’Allah sur Lui), est une période de grande générosité, de solidarité et de partage.