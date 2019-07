Fès abrite le 15ème Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l’administration publique

Le 15ème Forum ministériel sur la modernisation de l’Administration Publique et des institutions de l’Etat se tiendra les 9 et 10 juillet 2019 à Fès, à l’initiative du Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD) en partenariat avec le ministère marocain de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration.Placée sous le thème « le rôle des administrations publiques dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable », cette rencontre vise notamment à donner à l’Afrique un ressort nouveau de construction des administrations publiques à la fois assises sur ses valeurs et compatibles avec les standards internationaux.

La rencontre permettra, en outre, de contribuer à faire des propositions en vue de l’amélioration des performances des administrations publiques des pays africains, à l’heure des grands changements que l’Afrique connaît aujourd’hui.

Au cours de cette manifestation plusieurs thèmes seront abordés, dont la transformation et la modernisation de l’administration dans la poursuite des ODD, l’administration publique en Afrique et complexité globale ou encore l’administration publique et la fragilité sécuritaire à l’heure de la poursuite des ODD.