Fermeture de frontière, économie et foot en vedette dans la presse béninoise

La rencontre tripartite Patrice Talon, Mouhamadou Issifou et Muhamadu Buhari, au sujet de la fermeture de la frontière du Nigéria avec le Bénin, fait principalement la une des quotidiens béninois parus ce jeudi.« Talon-Buhari-Issifou, la rencontre décisive », titre Le Journal Fraternité avant de souligner que la rencontre tripartite prévue ce jour « est porteuse d’espoir pour des milliers de compatriotes ».

« Si, note le journal, le rapport de force n’est en faveur ni du Bénin ni du Niger, les populations nigérianes souffrent cependant autant de la fermeture des frontières imposées par leur gouvernement. Mieux, la situation qui perdure fait la préoccupation de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et les chefs d’Etats et de gouvernement de l’espace qui ont invité les trois pays à poursuivre les concertations en vue d’aboutir à un résultat acceptable pour tous ».

Le Révélateur du Jour, souls le titre « Talon attendu à Abuja ce jour », estime qu’ « il s’agira sans doute au cours de la rencontre tripartite de non seulement faire des concessions, mais surtout de veiller à ne pas perdre la face au point d’hypothéquer l’avenir des générations futures ».

Sur un tout autre sujet, l’Union Européenne vient en appui à l’économie béninoise, annonce La Nation en titre : « Conventions de financement entre le Bénin et l’Union européenne : 30,6 milliards F Cfa pour renforcer l’économie et la sécurité ».

Selon le journal, trois programmes seront financés dans le cadre du 11e Fonds européen de développement : le premier va promouvoir une transformation structurelle des principales chaînes de valeur et améliorer l’accès aux marchés régionaux et internationaux, le deuxième, lui, fera la promotion de l’intégration des pays dans le système commercial régional et international avec le soja et l’économie numérique dès 2020.

Enfin, le troisième programme à financer porte sur la consolidation de la paix au Bénin à travers la prévention de l’extrémisme violent.

Saluant ce financement Bénin Intelligent note que « Le Bénin obtient plus de 30 milliards de l’Union Européenne » pour impacter la compétitivité de l’économie, l’accès à l’énergie et la prévention de l’extrémisme violent.

En football, le faux pas du Bénin face aux Super Eagles du Nigéria lors de la 1ère journée des éliminatoires de la Can est mis en exergue par Fraternité qui titre : « Nigéria 2 – Bénin 1 : Une défaite au goût de regrets pour les Ecureuils ».

Le Challenge renchérit, en affichant : « Le Nigéria domine le Bénin dans la douleur ! ».