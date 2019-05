Europe, climat au menu de la réunion Bilderberg cette semaine en Suisse

Le groupe Bilderberg, qui réunit chaque année en toute discrétion des personnalités politiques et économiques européennes et nord-américaines, se retrouvera dès jeudi dans la ville suisse de Montreux pour parler notamment de l’Europe et du climat.

Parmi les participants figurent notamment cette année Jared Kushner, le gendre et conseiller du président américain Donald Trump, ainsi que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen, le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire, la directrice général de l’Unesco Audrey Azoulay, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg et l’ancien secrétaire d’Etat américain Henry Kissinger.

« La 67ème Rencontre Bilderberg se tiendra du 30 mai au 2 juin 2019 à Montreux, Suisse. Environ 130 participants de 23 pays ont confirmé leur participation », ont annoncé mardi les organisateurs dans un communiqué.

Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander sera également présent à cette réunion.

Du côté des chefs d’entreprise, seront présents notamment le PDG du groupe français Total, Patrick Pouyanné, et le patron de Credit Suisse Tidjane Thiam.

Le programme de la réunion est constitué de 11 thèmes, dont la stabilité mondiale, l’avenir de l’Europe et le Brexit, le changement climatique, les cyber-menaces, la Chine, la Russie, l’avenir du capitalisme ou encore l’éthique et l’intelligence artificielle.

Environ deux tiers des participants viennent d’Europe et le reste d’Amérique du nord.

La réunion se déroule sous la règle de Chatham House: les participants sont libres d’utiliser les informations collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l’identité, ni l’affiliation des personnes à l’origine de ces informations.

La première réunion a eu lieu en 1954 aux Pays-Bas, dans l’hôtel Bilderberg de Oosterbeek (centre des Pays-Bas), dont elle a gardé le nom.

Plusieurs sources prêtent les origines de ce groupe au Polonais Joseph Retinger (ami de l’écrivain Joseph Conrad), à l’ancien Premier ministre belge Paul van Zeeland et à l’ancien Pdg du groupe de produits de grande consommation Unilever, Paul Rijkens.

Inquiets des tensions grandissantes entre l’Europe et les Etats-Unis, ils auraient monté une conférence destinée à rapprocher l’élite des deux côtés de l’Atlantique.