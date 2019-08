Ethiopian Airlines annonce la desserte de Beira au Mozambique

La compagnie Ethiopian Airlines a annoncé le lancement de trois vols hebdomadaires sur la ville de Beira, dans le centre du Mozambique, via le Malawi, à compter du 3 septembre 2019.Beira est la quatrième ville la plus grande du Mozambique et l’une des principales villes commerçantes du Mozambique. Elle servira de passerelle vers la plupart des pays d’Afrique centrale, offrant des attractions touristiques potentielles, ont indiqué la compagnie lundi, dans un communiqué

M. Tewolde Gebremariam, le PDG du groupe éthiopien, a déclaré : “Couvrant le plus grand réseau d’Afrique et reliant les principales villes commerçantes du monde à travers notre réseau mondial, nous avons comblé le vide de connectivité sur le continent, non seulement avec les villes principales des pays, mais également avec les villes secondaires et tertiaires.

“Nos clients de ces petites villes auront l’opportunité spéciale de se connecter à notre réseau mondial de plus de 120 destinations internationales sur cinq continents, avec des vols directs et moins d’escales.

“En soutenant notre plaque tournante principale de Maputo, Beira servira de point focal dans le centre du Mozambique pour relier directement les passagers à notre plaque tournante mondiale à Addis-Abeba, pour des liaisons ultérieures vers diverses régions du monde.

Ethiopian Airlines Mozambique, dont le siège social est situé à Maputo, dessert 8 destinations nationales au Mozambique, notamment les villes de Maputo, Nampula, Tete, Pemba, Beira, Nacala, Quelimane, Vilankulos et Chimoio.

L’ouverture du vol international direct vers Beira et Addis-Abeba permettra aux passagers internationaux en provenance d’Europe, d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie de bénéficier de connexions sans faille de/vers Pemba, Nampula, Nacala et Tete avec le service intérieur d’Ethiopian Airlines Mozambique, a ajouté la compagnie aérienne.