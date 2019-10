eSwatini fait un don de 6 millions de dollars au Fonds mondial

Le Royaume d’eSwatini a fait don de 6 millions de dollars US au Fonds mondial pour aider à la lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose en Afrique et ailleurs.Le don a été annoncé jeudi par le Roi Mswati III qui participe au Sommet Afrique-France qui se tient actuellement à Lyon, en France.

Les fonds serviront à financer des programmes de santé dans plus de 100 pays, les principaux bénéficiaires étant le Nigéria, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Mozambique et le Zimbabwe.

Le Fonds mondial a déclaré que cet argent permettrait d’éviter 234 millions d’infections afin d’essayer de se remettre sur la bonne voie pour mettre fin au VIH, à la tuberculose et au paludisme d’ici 2030.