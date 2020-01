Enseignement supérieur: Marylis Btp Sénégal saisit ses avocats pour «violation d’accord»

Marylis Btp Sénégal, une filiale du groupe Snedai, de l’homme d’affaire ivoirien Adama Bictogo, annonce avoir saisi ses avocats pour « violation d’accord » par le ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur, relative à la construction de l’Université Amadou Makhtar Mbow sise à Diamniadio, selon un communiqué.« L’entreprise Marylis Btp Sénégal dénonce la décision unilatérale prise par Ministère de l’Enseignement Supérieur du Sénégal de mettre un terme à la convention liant le groupement Marylis BTP-Monofasica-Touba Matériaux et l’État du Sénégal, relative à la construction de l’Université Amadou Mahtar Mbow sise à Diamniadio », indique le communiqué.

Cette décision fait suite à un courrier en date du 27 décembre 2019 du ministère de l’Enseignement Supérieur du Sénégal, qui selon Marylis BTP, a « de façon unilatérale et en violation des règles contractuelles, mis un terme à la convention liant le groupement Marylis BTP-Monofasica-Touba Matériaux et l’État du Sénégal, dans le cadre de la construction de l’Université Amadou Mahtar Mbow sise à Diamniadio.

« La société Marylis BTP bien que réfutant les motifs allégués, a pris acte de cette décision et de ses suites. Elle a toutefois pris le soin de relever à l’endroit de l’autorité concédante que l’esprit qui a gouverné la signature et l’exécution du marché, les dernières discussions et décisions relatives à sa réévaluation financière, le projet de signature d’un avenant et la production d’un nouveau planning d’exécution, sont autant d’actes en contradiction avec la décision de résiliation opérée », poursuit le texte.

Pour cette filiale du Groupe Snedai, cette décision « ruine deux ans de négociations entre les parties pour lever les blocages freinant la bonne exécution de ce projet », à savoir la construction de l’Université Amadou Mahtar Mbow sise à Diamniadio, une ville située à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Dakar.

La société Marylis BTP, a, dans le cadre de « la sauvegarde de ses intérêts décidé d’en référer à ses conseils », relève le communiqué signé de la direction générale de l’entreprise et transmis à APA par la direction de la communication.