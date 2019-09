Emmy Awards: les nominations dans les principales catégories

Voici la liste des nominations dans les principales catégories pour la 71e édition des Emmys, qui seront remis dimanche à Los Angeles.

– Meilleure série dramatique –

« Better Call Saul »

« Bodyguard »

« Game of Thrones »

« Killing Eve »

« Ozark »

« Pose »

« Succession »

« This Is Us »

– Meilleure comédie –

« Barry »

« Fleabag »

« The Good Place »

« La Fabuleuse Mme Maisel »

« Poupée russe »

« Schitt’s Creek »

« Veep »

– Meilleur acteur dans une série dramatique –

Jason Bateman, « Ozark »

Sterling K. Brown, « This Is Us »

Kit Harington, « Game of Thrones »

Bob Odenkirk, « Better Call Saul »

Billy Porter, « Pose »

Milo Ventimiglia, « This is Us »

– Meilleure actrice dans une série dramatique –

Emilia Clarke, « Game of Thrones »

Jodie Comer, « Killing Eve »

Viola Davis, « Murder »

Laura Linney, « Ozark »

Mandy Moore, « This Is Us »

Sandra Oh, « Killing Eve »

Robin Wright, « House Of Cards »

– Meilleur acteur dans une série, comédie –

Anthony Anderson, « Black-ish »

Don Cheadle, « Black Monday »

Ted Danson, « The Good Place »

Michael Douglas, « La Méthode Kominsky »

Bill Hader, « Barry »

Eugene Levy, « Schitt’s Creek »

– Meilleure actrice dans une série, comédie –

Christina Applegate, « Dead to Me »

Rachel Brosnahan, « La Fabuleuse Mme Maisel »

Julia Louis-Dreyfus, « Veep »

Natasha Lyonne, « Poupée russe »

Catherine O’Hara, « Schitt’s Creek »

Phoebe Waller-Bridge, « Fleabag »

– Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique –

Alfie Allen, « Game of Thrones »

Jonathan Banks, « Better Call Saul »

Nikolaj Coster-Waldau, « Game of Thrones »

Peter Dinklage, « Game of Thrones »

Giancarlo Esposito, « Better Call Saul »

Michael Kelly, « House Of Cards »

Chris Sullivan, « This Is Us »

– Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique –

Gwendoline Christie, « Game of Thrones »

Julia Garner, « Ozark »

Lena Headey, « Game of Thrones »

Fiona Shaw, « Killing Eve »

Sophie Turner, « Game of Thrones »

Maisie Williams, « Game of Thrones »

– Meilleur second rôle masculin dans une série, comédie –

Alan Arkin, « La Méthode Kominsky »

Anthony Carrigan, « Barry »

Tony Hale, « Veep »

Stephen Root, « Barry »

Tony Shalhoub, « La Fabuleuse Mme Maisel »

Henry Winkler, « Barry »

– Meilleur second rôle féminin dans une série, comédie –

Alex Borstein, « La Fabuleuse Mme Maisel »

Anna Chlumsky, « Veep »

Sian Clifford, « Fleabag »

Olivia Colman, « Fleabag »

Betty Gilpin, « GLOW »

Sarah Goldberg, « Barry »

Marin Hinkle, « La Fabuleuse Mme Maisel »

Kate McKinnon, « Saturday Night Live »

– Meilleure mini-série –

« Chernobyl »

« Escape at Dannemora »

« Fosse/Verdon »

« Sharp Objects »

« Dans leur regard »

– Emissions et séries avec le plus de nominations –

« Game of Thrones » – 32

« La fabuleuse Mme Maisel » – 20

« Chernobyl » – 19

« Saturday Night Live » – 18

« Barry » – 17

– Diffuseurs avec le plus de nominations –

HBO: 137

Netflix: 117

NBC: 58

Prime Video (Amazon): 47

CBS: 43