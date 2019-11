Emerging Capital Partners cède une partie de ses parts dans Oragroup à l’IPS-CGRAE Côte d’Ivoire

Emerging Capital Partners (ECP), un fonds d’investissement panafricain, annonce avoir signé un accord en vue de la cession partielle de ses parts détenues au sein d’Oragroup à l’Institut de Prévoyance Sociale – Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État (IPS-CGRAE) de Côte d’Ivoire.L’Institut de Prévoyance Sociale – Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État (IPS-CGRAE) de Côte d’Ivoire « deviendrait après approbation de la Commission bancaire de l’UEMOA et des régulateurs des autres zones monétaires, l’actionnaire majoritaire du groupe bancaire panafricain avec 61, 45 % du capital », indique une note dont APA a reçu copie.

Avec 2 171 milliards de francs CFA (3,7 milliards de dollars) de total bilan, 510 926 clients, 152 agences, 1857 collaborateurs, 127 milliards de FCFA de produit net bancaire, 130 milliards FCFA de fonds propres et 30 milliards de FCFA de résultat net au 31 décembre 2018, Oragroup présent dans 12 pays est un groupe bancaire indépendant de référence dans la sous-région.

L’accord inclut également plusieurs actionnaires institutionnels d’Oragroup (Proparco, DEG, BIO et BOAD) avec une vente partielle de leurs titres. Fort des perspectives de croissance et du plan de développement du groupe bancaire, ECP reste toutefois actionnaire d’Oragroup et aux cotés de l’IPS-CGRAE, un des actionnaires significatifs avec près de 20% du capital dans une dynamique de continuité sur la durée.

En outre, la BOAD conserve 40% du capital d’Orabank Côte d’Ivoire et ses succursales : Orabank Burkina, Orabank Guinée Bissau, Orabank Mali, Orabank Niger et Orabank Sénégal.

Cette transaction fait suite à l’introduction d’Oragroup à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), en avril 2019, à hauteur de 20 % de son capital, soit la plus importante opération depuis la création de la BRVM en 1998 et une levée sur le marché financier régional de 56,92 milliards de FCFA (86 millions d’euros). L’IPS-CGRAE avait souscrit à cette offre publique de vente pour 9% du capital flottant d’Oragroup.

Une stratégie créatrice de valeurs

« ECP est très fier du chemin parcouru depuis l’entrée au capital et l’accompagnement d’Oragroup en 2008. Ensemble, nous avons constitué un groupe bancaire de référence à vocation panafricaine. La stratégie d’ECP est de créer de la valeur dans chacun de ses investissements en portant toutes les activités de l’entreprise aux standards internationaux pour faire émerger des champions régionaux accompagnés sur la durée », déclare Vincent Le Guennou, Co-CEO d’Emerging Capital Partners.

« L’introduction en Bourse puis cette transaction valident cette stratégie. ECP est persuadé qu’avec l’IPS- Caisse Générale de Retraite des Agents de l’État (CGRAE), Oragroup va poursuivre sa trajectoire de forte croissance », poursuit M. Vincent Le Guennou.

Financée par des revenus exceptionnels, l’acquisition d’Oragroup constitue un évènement historique pour l’IPS-CGRAE qui devient un acteur clé du développement et du financement des économies dans la région et sur le continent africain.

« Investir aujourd’hui pour mieux financer les retraites de demain, est très clairement notre feuille de route », affirme Abdrahamane Tiémoko Berté, directeur général de l’IPS-CGRAE qui souhaite optimiser les capacités financières de son institution en tant qu’investisseur pour intensifier la marche vers la croissance durable des économies au bénéfice des populations, des retraités et des agents de l’État.

« Avec les équipes d’Oragroup en qui nous avons entière confiance, nous allons poursuivre dans cette direction. Aussi, dans le cadre d’un vaste projet institutionnel panafricain que l’IPS-CGRAE va promouvoir, les caisses de prévoyance sociale de la sous-région seront invitées à participer à l’opération et apporter leur haute contribution au développement du groupe dans chacun des pays de présence », explique M. Abdrahamane Tiémoko Berté.

La synergie avec l’IPS-CGRAE et ses 83 000 adhérents devrait renforcer durablement les performances du groupe bancaire et améliorer les offres de produits pour le bien-être des retraités et des agents de l’État en Côte d’Ivoire et dans la sous-région.

Le fonds d’investissement panafricain travaille en étroite collaboration avec les sociétés de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques, renforcer leur leadership et faire émerger des champions régionaux ou panafricains.