Éliminatoires CAN 2021 : le Sénégal bat le Congo (2-0)

Le Sénégal a battu mercredi à Thiès (70km de Dakar) le Congo Brazzaville sur le score de 2 buts à 0, en match comptant pour la première journée du Groupe I des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 prévue au Cameroun.Le premier but des Lions a été inscrit par Sidy Sarr à la 25è, à la suite d’un corner et d’un retourné acrobatique manqué du nouveau capitaine Kalidou Koulibaly. À la récupération, le milieu offensif de Nîmes Olympique (Ligue 1 France) trompe le portier congolais Christoffer Mafoumbi.

Deux minutes plus tard, le Messin Habib Diallo marque de la tête son premier but en sélection sur un centre de Sadio Mané.

A l’issue de la première journée, la Guinée Bissau qui s’est imposée à domicile ce mercredi face à l’Eswatini (3-0) est en tête du Groupe I, suivie par le Sénégal.

La deuxième journée sera marquée dimanche par le déplacement des Lions à l’Eswatini pendant que les Djurtus iront affronter les Diables Rouges à Brazzaville.