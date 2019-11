Éliminatoires CAN 2021 : défaite du Bénin au Nigéria (2-1)

Les Ecureuils du Bénin ont été battus 2 buts à 1 par le Nigeria, en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 disputé mercredi après-midi à Akwa Ibom Stadium.Pourtant, ce sont les Béninois qui ont ouvert le score à la 3ème minute de jeu grâce à leur capitaine, Stéphane Sessegnon.

La joie des Ecureuils du Bénin sera de courte durée car, piqués au vif, les Nigérians prennent le jeu à leur compte et font le siège du camp adverse. Malgré une défense héroïque devant le but de leur gardien Fabien Farnolle, les Béninois céderont à la 44-ème minute de jeu, suite à un pénalty concédé par leur attaquant, Michaël Poté, et transformé sans fioriture par Victor Osimhen.

De retour des vestiaires, les Super Eagles appuient sur l’accélérateur et Samuel Kalu corse l’addition à la 63-ème.

C’est sur le score de 2-1 que les Ecureuils du Bénin s’inclineront devant le Nigeria qui, à la faveur du match nul 1-1 entre le Lesotho et la Sierra-Leone, est premier du groupe L avec trois points.

Le Bénin, lanterne rouge, se prépare déjà pour le prochain match des éliminatoires de la Can qui l’opposera à la Sierra-Leone, le dimanche 17 novembre au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.