Elections au Royaume-Uni: le grand rabbin intervient contre Jeremy Corbyn

Le grand rabbin du Royaume-Uni est intervenu mardi dans la campagne électorale en reprochant vertement au chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn son incapacité à empêcher le « poison » de l’antisémitisme au sein de sa formation d’opposition.

Cette intervention inhabituelle fait de l’ombre au programme spécial du Labour que M. Corbyn doit présenter le même jour à Londres, visant à renforcer la lutte contre les discriminations en cas de victoire de son parti aux législatives du 12 décembre.

« La manière dont la direction (du Labour) a traité le racisme anti-juif est incompatible avec les valeurs britanniques dont nous sommes si fiers – celles de dignité et de respect pour tous », écrit Ephraim Mirvis dans une tribune publiée par le quotidien The Times.

« Un nouveau poison – approuvé par le haut – s’est enraciné dans le Parti travailliste », qui laisse les juifs britanniques « en prise avec l’anxiété », a-t-il poursuivi.

« Quand le 12 décembre arrivera, je demande à tout le monde de voter en conscience. N’en doutez pas, l’âme même de notre nation est en jeu », a-t-il ajouté, estimant que Jeremy Corbyn est « inapte » à gouverner.

– Programme anti-discriminations –

Le programme anti-discriminations du Labour promet notamment d’obliger les entreprises à publier des statistiques sur les écarts de rémunération touchant les personnes noires, asiatiques ou de minorités ethniques.

M. Corbyn, le très gauchisant chef du Labour depuis 2015, est régulièrement accusé de complaisance envers certains membres de son parti ayant tenu des propos antisémites, des accusations qui ont ressurgi avec force durant la campagne électorale et qui ont poussé plusieurs de ses députés à tourner le dos à la formation.

Le chef travailliste avait fini par reconnaître en août 2018 que le parti connaissait un « réel problème » d’antisémitisme, qu’il avait été « trop lent » à infliger des sanctions disciplinaires dans des cas avérés, affirmant que sa priorité était de « restaurer la confiance » de la communauté juive.

Une porte-parole du Labour a balayé les accusations du grand rabbin. « Jeremy Corbyn est un militant de toujours contre l’antisémitisme et il a clairement indiqué que celui-ci n’a pas sa place au sein de notre parti et de la société », a-t-elle réagi.

Elle a catégoriquement contesté l’allégation d’Ephraim Mirvis selon laquelle il restait des « milliers » d’accusations d’antisémitisme non traitées au sein du parti. Au contraire, ce dernier « garantira la sécurité de la communauté juive, défendra et soutiendra le mode de vie juif, et combattra la montée de l’antisémitisme dans notre pays et en Europe », a-t-elle affirmé.

– « Invention mensongère » –

Le Labour fait-il vraiment « tout » pour combattre l’antisémitisme, comme le dit son chef de file? « Une invention mensongère », a taclé le grand rabbin.

Plusieurs voix se sont jointes à lui, dont celle de la libérale-démocrate Luciana Berger, de confession juive, qui avait claqué la porte du Labour en février, l’accusant d’être « institutionnellement antisémite ».

« Lors de la dernière réunion que j’ai eue avec Jeremy Corbyn à la fin de 2017, je lui ai dit que de nombreux groupes publics et privés sur Facebook qui étaient souillés avec des posts antisémistes utilisaient le nom et la photo du leader du Labour dans leur nom. Rien n’a été fait à ce propos après cette réunion », a-t-elle raconté sur Twitter mardi.

« Corbyn & co devraient avoir honte », a renchéri l’ex-député travailliste Ian Austin, sur le même réseau social.

Avant le lancement du programme anti-discriminations des travaillistes, la ministre conservatrice de l’Intérieur Priti Patel a jugé « stupéfiant que M. Corbyn fasse la leçon aux autres sur les discriminations raciales et religieuses alors même que son parti fait l’objet d’une enquête de la Commission à l’égalité et aux droits humains sur l’antisémitisme qui règne dans ses rangs ».