Egypte : Le Caire abrite la 28ème édition du festival de la Citadelle

La 28ème édition du festival de la Citadelle (Al-Kalaa) entamera ses activités dimanche 18 août avec au programme 42 spectacles artistiques et des productions théâtrales exécutées par plusieurs troupes africaines.Par Mohamed Fayed

Initié par la Maison de l’Opéra en partenariat avec le ministère égyptien du Patrimoine, ce Festival international de musique et de chant a pour objectif de transférer les représentations et les concerts de l’opéra du Caire, d’Alexandrie et de Damanhour à tous les segments de la société, où des concerts sont organisés à des prix réduits.

Cette édition, qui coincide avec la présidence de l’Egypte de l’Union africaine, verra la participation d’artistes et de troupes venant de Tunisie, d’Algérie, de Guinée et de Namibie.

Un hommage sera également rendu à 10 célèbres chanteurs égyptiens ayant marquée la scène artistique égyptienne et arabe, dont Ali Hajjar, Mohamed Al-Hilou et Nadia Mostafa.

Le Festival, dont la première édition a eu lieu en 1990, est côté d’une grande popularité eu égard à la diversité de son programme artistique qui comprend de nombreux spectacles et des pièces théâtrales magistrales prêtant à la réflexion et à la beauté artistique.