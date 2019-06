Egypte : Des chanteurs africains vont emporter le public dans un voyage musical sublime à l’ouverture de la CAN-2019

« Si une centaine de choses nous ont séparé, le football nous unit » tel est le premier vers de la chanson « tous ensemble » (All to gether) qui sera interprétée par trois artistes africains à l’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2019) qui débutera ce vendredi en Egypte.Par Mohamed Fayed

La chanson, qui sera exécutée par les chanteurs égyptien Hakim et nigérian Femi Kuti en plus de la chanteuse ivoirienne Doubet Gnahore, évoque les symboles du football africain et met en valeur l’unité des peuples africains et leur amour pour le ballon rond.

« Réunis, le monde sait bien qui nous sommes, la main dans la main. Nos jeunes sont réunis et notre objectif est commun. Nous jouons ensemble et nous sommes tous des gagnants », conclut la chanson.

La Coupe d’Afrique des Nations se tiendra du 21 juin au 19 juillet 2019 en Égypte. Pour la première fois, ce sont 24 équipes qui tenteront de succéder au Cameroun, vainqueur en 2017. Chacune d’elles n’aura qu’un seul objectif en tête: soulever le titre lors de la fin de ce spectacle africain hors norme.

Le match d’ouverture de cette CAN 2019 se déroulera au stade international du Caire, le 21 juin, et opposera le pays organisateur, l’Égypte, finaliste de la CAN en 2017, au Zimbabwe. S’ensuivront les autres matches de la phase de poule, jusqu’au 2 juillet. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes, tout comme les quatre meilleurs troisièmes.