Education, économie et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce samedi s’intéressent à un certain nombre de sujets notamment l’adoption par la Chambre des conseillers du projet de loi-cadre sur l’éducation et la formation, le déficit commercial et la transformation des clubs en sociétés sportives.+Le Matin+ rapporte que la Chambre des conseillers a adopté, vendredi à la majorité, le projet de loi-cadre relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique.

Ce texte a obtenu 42 voix favorables, alors que trois membres de la Chambre ont voté contre et neuf se sont abstenus.

Au cours de cette séance plénière, le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, a souligné que le projet s’inscrit dans la continuité d’une dynamique renouvelée pour la réforme du système d’éducation et de formation, un processus qui illustre la ferme volonté royale de moderniser l’école marocaine et d’améliorer sa performance.

Abordant les plus importantes dispositions du projet, le ministre a mis l’accent sur l’engagement de l’État en faveur de la gratuité de l’enseignement public et à en promouvoir l’obligation pour les enfants âgés de 4 à 16 ans, tout en portant un intérêt particulier aux enfants en situation de handicap et à l’atténuation des disparités spatiales en la matière.

Selon le ministre, l’accent est également mis sur la rénovation et l’adaptation des programmes d’éducation et de formation, mais aussi des approches pédagogiques, avec l’arabe comme une langue principale d’enseignement aux côtés de la langue amazighe, sans oublier la promotion des langues étrangères.

+Al Ittihad Ichtiraki+ relève que le déficit commercial au Maroc s’est aggravé de 4,7 milliards de DH (1 euro = 10,6 DH) à fin juin 2019 par rapport à fin juin 2018, pour atteindre 102,5 milliards de DH, selon les derniers chiffres de l’Office des changes.

Cette aggravation résulte d’une évolution des exportations (+4,4 milliards de DH) moins importante que celles des importations (+9,2 milliards de DH). Les premières totalisent 145,1 milliards de DH, les secondes 250,6 milliards.

+L’Economiste+ fait savoir qu la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie et des finances, a lancé vendredi deux opérations de placement des excédents de trésorerie d’un montant global de 4,3 milliards de dirhams. Il s’agit d’un placement avec prise en pension de 1 milliard DH, souscrit sur cinq jours au taux moyen pondéré de 2,42%, indique la DTFE, citée par la publication.

Le second placement, également avec prise en pension, porte sur 3,3 milliards DH et souscrit sur trois jours au taux de 2,24%.

Au registre sportif, +Al Massae+ indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé de passer à la vitesse supérieure pour activer la transformation des clubs en sociétés sportives

L’instance footballistique a fait appel à six bureaux de conseils dans le but d’accélérer ce chantier, d’autant que les clubs marocains devront opérer leur mue avant le coup d’envoi de la saison en septembre, rapporte le journal.

Il y a d’autant plus urgence que le patron de la fédération marocaine a fixé le 20 août comme date limite pour les clubs marocains en vue de recevoir l’accréditation du ministère de la Jeunesse et des sports leur permettant de se transformer en sociétés sportives, précise le quotidien.