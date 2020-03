Economie, société et coopération en vedette dans la presse congolaise

L’adoption de deux projets de loi autorisant la ratification des crédits de l’Agence française du développement par le parlement congolais, le paiement des pensions de près de sept mille nouveaux retraités après plusieurs années de calvaire et la tenue imminente de la Commission mixte Congo –Russie sont notamment les sujets traités par la presse congolaise de ce mercredi.« Les députés ont adopté deux projets de loi, portant l’un, sur l’autorisation de la ratification de l’accord cadre multi-tranche, et l’autre sur l’accord d’octroi de crédit entre le gouvernement congolais et l’AFD », informe le bihebdomadaire catholique La Semaine africaine qui ajoute que «cet accord cadre multi-tranche a été signé le 18 novembre, pour un montant de 135 millions d’Euros, soit 88.554.195.000 F.CFA ».

« Il est destiné au financement partiel du programme conclu par le Congo avec le FMI le 11 juillet dernier », poursuit le journal qui précise que ce « prêt conclu dans le cadre d’une facilité multi-tranches ouvre la possibilité d’octroyer au Congo trois tranches de 45 millions d’euros sur la période 2019-2021 ».

L’hebdomadaire Le Nouveau regard, annonce le début du paiement des pensions de près de 7 mille nouveaux retraités par la Caisse de retraite des fonctionnaires(CRF) depuis le début de cette semaine après plusieurs années de calvaire. Cela fait suite à l’engagement pris par le gouvernement le 5 décembre dernier, souligne le journal.

Selon cette publication : « les retraités bénéficiaire d’un arrêté de concession perçoivent leur pension dans les différents sites ouverts à cet effet à travers tout le pays ».

Le quotidien Les Dépêches de Brazzaville annonce, quant à lui, la tenue du 16 au 17 décembre à Moscou (Russie) de la commission mixte Congo-Russie où plusieurs projets liés à la science, l’agriculture, le pétrole seront discutés.

Dans le cadre de la coopération sanitaire Epandza-Makita, informe que le Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville (CHU-B) est désormais en partenariat avec le CHU Ibn Sina du Maroc. L’accord a été signé le 6 décembre à Brazzaville entre Sylvain Villiard du CHU-B et Ouaq Ouaq, secrétaire général du CHU Ibn Sina, précise le journal.